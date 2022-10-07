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Наука7 октября 2022 10:16

Самарские ученые планируют модифицировать двигатели «ОДК-Кузнецов» под различные виды топлива

Проект уже получил многомиллионное финансирование
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ученые отмечают, что энергоустановки могут использоваться как автономные источники электроэнергии для крупных поселков или небольших предприятий. Фото: Самарский университет им. Королева

Ученые отмечают, что энергоустановки могут использоваться как автономные источники электроэнергии для крупных поселков или небольших предприятий. Фото: Самарский университет им. Королева

Ученые Самарского университета им. Королева работают над модификацией двигателей ПАО «ОДК-Кузнецов». Их проект позволит создавать универсальные и экологичные газотурбинные энергоустановки, работающие на различных видах топлива.

– В рамках проекта мы разработаем конструктивные решения по созданию экологичной малоэмиссионной камеры сгорания и универсального горелочного устройства, позволяющего использовать в газотурбинных двигателях различные виды топлива. Наряду с обычным метаном рассматривается применение керосина, дизельного топлива, водорода и метано-водородных смесей, – рассказал директор Инжинирингового центра Самарского университета им. Королева Иван Зубрилин.

Отмечается, что установки можно будет использовать в качестве автономных источников электроэнергии для крупных поселков или небольших предприятий. Пример – отдаленные районы Арктики или Сибири, где отсутствуют централизованные электросети.

Проект ученых уже одержал победу в конкурсе Инновационного фонда Самарской области и получил финансирование в размере 12 млн. рублей.