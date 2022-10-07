Самарцам рассказали, как можно сэкономить в продуктовых магазинах

В магазинах провели проверки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали, как можно сэкономить в продуктовых магазинах в октябре 2022 года. В областной столице появился список мониторинга низких цен.

По информации городской администрации на 7 октября 2022 года, выгоднее всего купить баранину (кроме бескостного мяса) за 370 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Подсолнечное масло за 83,22 рубля/килограмм в «Перекрестке» Красноглинского района. Картофель за 17,9 рублей/килограмм в «Ашане» Советского района. Гречневую крупу за 67,48 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района.

Подобные мониторинги проводят ежедневно в сетевых и несетевых магазинах. Вся подробная информация указана на официальном сайте мэрии.