Самарские волонтеры получили часть Нобелевской премии Дмитрия Муратова Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские волонтеры получили часть Нобелевской премии Дмитрия Муратова. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда – Самара» рассказала главный врач АНО «Самарский Хоспис» Ольга Осетрова.

Ольга Осетрова пояснила, что помощь АНО «Самарский хоспис» для пациентов и их родственников бесплатна, хотя общественная организация существует на волонтерских началах.

- У нас есть государственная субсидия от Минздрава самарской области - около 40% от бюджета хосписа. У нас есть президентский гранд, и в его рамках работает круглосуточная горячая линия - это больше 5 тысяч звонков за год. Наш главный источник - фонд помощи хосписа «Вера», который снабжает нас всем, что нужно. Это и машины, и лекарства, и бензин. Больше 55% материальной помощи мы получаем от этого фонда. В этом году мы ездим к нашим пациентам на деньги нобелевского лауреата Дмитрия Муратова, которые он передал в фонд «Вера».

По словам Ольга Осетровой, от Нобелевской премии Дмитрия Муратова самарские волонтеры получили более полумиллиона рублей.

- Получается, в этом году поездки к больным у нас происходят благодаря Нобелевской премии Дмитрия Муратова, - подытожила она.