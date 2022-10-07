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Общество7 октября 2022 10:36

Самарские волонтеры получили часть Нобелевской премии Дмитрия Муратова

Об этом рассказала главный врач АНО «Самарский Хоспис» Ольга Осетрова
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Самарские волонтеры получили часть Нобелевской премии Дмитрия Муратова

Самарские волонтеры получили часть Нобелевской премии Дмитрия Муратова

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские волонтеры получили часть Нобелевской премии Дмитрия Муратова. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда – Самара» рассказала главный врач АНО «Самарский Хоспис» Ольга Осетрова.

Ольга Осетрова пояснила, что помощь АНО «Самарский хоспис» для пациентов и их родственников бесплатна, хотя общественная организация существует на волонтерских началах.

- У нас есть государственная субсидия от Минздрава самарской области - около 40% от бюджета хосписа. У нас есть президентский гранд, и в его рамках работает круглосуточная горячая линия - это больше 5 тысяч звонков за год. Наш главный источник - фонд помощи хосписа «Вера», который снабжает нас всем, что нужно. Это и машины, и лекарства, и бензин. Больше 55% материальной помощи мы получаем от этого фонда. В этом году мы ездим к нашим пациентам на деньги нобелевского лауреата Дмитрия Муратова, которые он передал в фонд «Вера».

По словам Ольга Осетровой, от Нобелевской премии Дмитрия Муратова самарские волонтеры получили более полумиллиона рублей.

- Получается, в этом году поездки к больным у нас происходят благодаря Нобелевской премии Дмитрия Муратова, - подытожила она.