В Самарской области проведут дорожные рейды с 7 по 9 октября 2022 года

В регионе проведут масштабные дорожные рейды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники госавтоинспекции проведут дорожные рейды с 7 по 9 октября 2022 года. Мероприятия направлены на выявление водителей, допускающих грубые нарушения.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, масштабные дорожные рейды проведут в предвыходные и выходные дни. Правоохранители усилят контроль за водителями. Особое внимание уделят автолюбителям, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения. При первом задержании злоумышленников ждет штраф в 30 тысяч рублей и временное лишение прав. При повторном нарушении им может грозить уголовная ответственность.

В ходе рейдов задействую максимальное количество сотрудников. В том числе мероприятие посетит руководящий состав.