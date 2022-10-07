В Самарской области коронавирусом заболели еще 881 человек 7 октября 2022 года

Еще 83 человека выявили при профилактическом обследовании без клинических проявлений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области обнаружили еще 881 случай заболевания коронавирусом 7 октября 2022 года. Статистику за прошедшие сутки предоставили в региональном оперштабе.

Еще 303 ковид-заболевших – в г. Тольятти, 281 – в г. Самара, 33 – в г. Новокуйбышевск, 25 – в г. Сызрань, 23 – в Волжском районе, 22 – в Приволжском районе, 21 – в г. Чапаевск, 17 – в Нефтегорском районе, 15 – в Безенчукском районе, по 14 – в Большеглушицком районе и Отрадном, 13 – в г. Октябрьск, по 11 – в Борском районе и Жигулевске.

Помимо этого, 9 новых случаев – в Богатовском районе, 8 – в Похвистнево, 7 – в Кошкинском районе, по 6 – в Кинель-Черкасском и Похвистневском районах, по 5 – в Сызранском и Клявлинском районах, по 4 – в Красноармейском, Ставропольском, Алексеевском районе и в Пестравском районах, по 3 – в Хворостянском, Челно-Вершинском и Большечерниговском районах, по 2 – в Елховском, Шенталинском и Шигонском районе, 1 – в Исаклинском районе.

В регионе за сутки госпитализировали 59 пациентов, провели 10 566 лабораторных исследований, один человек скончался, 798 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. Еще 83 человека выявили при профилактическом обследовании без клинических проявлений.

По сравнению с вчерашним днем, 6 октября, количество заболевших сегодня незначительно уменьшилось. 6 октября 2022 года коронавирусную инфекцию обнаружили у 922 человек.