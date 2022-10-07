ЭСК РФС признала ошибочным решение судьи не засчитать гол «Крыльев Советов» в ворота «Краснодара»

Из-за отмены гола матч закончился нулевой ничьей Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вынесла решение по спорному моменту в матче «Крылья Советов» - «Краснодар». Речь идет об отмене гола самарской команды в ворота гостей на 81 минуте встречи.

Матч 11 тура РПЛ прошел 3 октября 2022 года на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Его судил арбитр Алексей Сухой. В концовке встречи ворота «Краснодара» поразил Роман Евгеньев. Однако гол решили не засчитывать, потому что рефери Сергей Карасев не смог удостовериться, что мяч полностью пересек линию ворот. В итоге игра закончилась со счетом 0:0.

ЭСК решила, что судья ошибочно не засчитал взятие ворот «Краснодара». Однако вины арбитров комиссия в этом не увидела. Момент гола засняла камера безопасности стадиона, которую предоставили «Крылья Советов». Однако во время проведения матча ассистенты судей имели доступ только к ракурсам камер, установленных каналом «Матч ТВ».

- В случае наличия ракурса с камеры безопасности стадиона у «Матч ТВ» и, если бы этим ракурсом мог воспользоваться ассистент судьи, гол следовало бы засчитать. Однако данного ракурса во время трансляции не было, - отметили в ЭСК.

Таким образом, комиссия не смогла признать очевидно ошибочными решения судьи и его ассистента.