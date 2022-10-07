Предпринимателей Самарской области научат продвигать бренд и увеличивать продажи

Участникам расскажут, как клиентский опыт влияет на лояльность покупателей и какие изменения необходимы в бизнесе. Фото: минэкономразвития Самарской области

В октябре в региональном Доме предпринимателя пройдут два бесплатных образовательных курса, в ходе которых участники научатся привлекать клиентов, продвигать свой бренд и увеличивать продажи.

— Образовательные семинары и курсы для самозанятых, погружающие в деловую сферу и основы бизнеса, являются одним из ключевых направлений работы нашего министерства и регионального центра «Мой бизнес», — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Бесплатный двухдневный курс-концентрат “PROмаркетинг: как попасть в сердце клиента” пройдет 21 и 22 октября в региональном центре “Мой бизнес”. В качестве спикеров выступят эксперты федерального масштаба с большим опытом реализации прибыльных проектов.

Участникам расскажут, как клиентский опыт влияет на лояльность покупателей и какие изменения необходимы в бизнесе, а также как использовать клиентский сервис для позиционирования и продвижения в конкурентной среде и настроить маркетинговую стратегию.

А на площадке Дома предпринимателя 2-х дневный курс-концентрат для действующего бизнеса “PROмаркетинг: революция продаж” пройдет 29 и 30 октября. Известные федеральные эксперты с опытом в продвижении и увеличении прибыли для крупных и локальных брендов объяснят, как усилить бренд, настроить лидогенерацию и начать продавать дорого.

Принять участие в двух образовательных программах могут собственники и/или сотрудники организаций Самарской области, которые зарегистрированы и работают более 1 года и входят в реестр СМСП. Нужно пройти регистрацию на цифровой платформе мсп.рф. Количество мест для участия ограничено.