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Общество7 октября 2022 11:30

Самарцы примут участие в новом выпуске кулинарного реалити 9 октября 2022 года

Семья должна повторить рецепт шеф-повара
Алена ПРОВКИНА
Самарцы поучаствуют в кулинарном поединке

Самарцы поучаствуют в кулинарном поединке

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Семья из Самары примет участие в кулинарном шоу. Выпуск покажут на телеканале «Суббота!» 9 октября 2022 года.

По полученным данным, на телеканале стартовало новое шоу «Моя жена рулит», в котором семьи пытаются повторить сложные блюда по рецепту шеф-повара. Мужьям необходимо выполнять действия под чутким руководством жен. В новом выпуске участие примут Мария и Роман Егошины.

Отмечают, что Мария работает в министерстве транспорта, а Егор на предприятии, выпускающем ракеты. Вместе семья Егошиных уже 10 лет. Если самарцы смогут приготовить лучшее блюдо, то они получат денежный приз. Выпуск можно посмотреть уже в это воскресенье в 23:00.