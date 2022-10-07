Пасмурно и тепло: синоптики рассказали, какая погода будет в выходные дни в Самарской области

Самарцев ждут теплые выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики рассказали местным жителям о погоде в предстоящие выходные дни. В ближайшие сутки ожидаются осадки.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в предстоящие сутки в регионе ожидается небольшой дождь. В последующие дни погоду будет определять повышенное атмосферное давление. Температура воздуха днем будет достигать +16…+19 градусов. Однако, не смотря на улучшение погоды в выходные дни, в начале рабочей недели вновь обещают осадки.

В понедельник, 10 октября 2022 года, в регионе пройдут дожди различной интенсивности. Специалисты предупреждают о снижении температурного фона.