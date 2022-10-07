В руках оружие, в рюкзаке – балаклава: жители Тольятти сообщили о подозрительных мужчинах на детской площадке

Увиденное изрядно напугало местных жителей.

День пятницы, 7 октября, в Самарской области не обошелся без небольшого ЧП. Жители Тольятти сообщили о подозрительных личностях, отдыхающих на детской площадке. Информацией они поделились в соцсетях.

По словам тольяттинцев, инцидент произошел на улице Спортивной, 6. Очевидцы отмечают, что мужчины были в нетрезвом состоянии и вели себя довольно странно, даже пугающе.

– У них было оружие и черная балаклава в рюкзаке, – рассказывают местные жители.

На опубликованных кадрах видно, что мужчины действительно достают похожий на пистолет предмет, после чего начинают целиться в небо, по сторонам и друг в друга.

Отметим, что информацией уже заинтересовались правоохранительные органы.

– Сотрудники полиции проводят проверку по факту публикации в интернете. Устанавливается время и очевидцы произошедшего, – рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.