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Общество7 октября 2022 12:32

В Самарской области ограничили движение на двух полосах трассы М-5 «Урал» до конца ноября 2022 года

На участке проводят капитальный ремонт
Алена ПРОВКИНА
На участке проводят ремонтные работы

На участке проводят ремонтные работы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области автолюбителей предупредили о временном ограничении движения на трассе М-5 «Урал». На участке проводят ремонтные работы.

По полученным данным, проезжая часть в Ставропольском районе (км 988+658) сужена с четырех до двух полос. Ограничения будут длится до конца ноября 2022 года. На участке проводят капитальный ремонт водопропускной трубы. Отмечают, что реверсивное движение организовано через реку Телегас в Камышлинском районе. Скорость движения снизили до 40 км/ч.

Водителей попросили быть предельно внимательными на дороге. Необходимо соблюдать правила движения на участке.