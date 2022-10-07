Региональные отделения «Единой России» появятся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Уже определены кандидатуры депутатов Госдумы, которые будут работать с избирателями в новых субъектах РФ / Фото: Единая Россия

Партия «Единая Россия» создала региональные отделения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также она определила кандидатуры депутатов Госдумы, которые будут работать с избирателями в новых субъектах РФ. Решение было принято на заседании генсовета партии в четверг, 6 октября 2022 года.

– На всех территориях новых регионов идет активная работа по восстановлению соцобъектов и ремонту коммунальной инфраструктуры. Любая помощь идет от сердца. Надеюсь, отделения «Единой России» в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях продолжат следовать гуманитарной миссии партии и будут нацелены на создание обратной связи с жителями, – отметил руководитель фракции «ЕР» в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

Напомним, ранее Самарская область взяла шефство над городом Снежное в ДНР. Туда уже несколько раз ездила рабочая группа специалистов и волонтеров во главе с секретарем реготделения партии, губернатором Дмитрием Азаровым. Цель — обеспечение восстановления социальной и коммунальной инфраструктуры города. К примеру, самарцы помогли с капитальным ремонтом школы № 6 в Снежном. Их работу высоко оценил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.