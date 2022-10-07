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Общество7 октября 2022 12:53

Стало известно, как будут ходить автобусы по улице Полевой из-за строительства метро в Самаре

Восемь автобусов поедут в объезд уже с завтрашнего дня
Ирина СИНЕГУБОВА
Жителей Самары просят отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свои маршруты.

Жителей Самары просят отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свои маршруты.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже завтра, 8 октября, в Самаре изменится движение восьми автобусов. Они поедут по измененной схеме из-за перекрытия улиц Самарская и Полевая. Введение ограничения связано со строительством новой станции метро «Театральная».

— С 00:00 8 октября до 23:59 21 ноября будет ограничено движение по улице Самарской от Чкалова до Полевой и по улице Полевой от Галактионовской до Садовой, — рассказали в администрации Самары.

На время перекрытия движения автобусы №№ 2, 23, 24, 41, 46, 47, 50 и 92 будут ездить по скорректированной схеме. Подробные маршруты описаны в материале. Жителей Самары просят отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свои маршруты.

Напомним, на всех участках перекрытия и объезда установят дорожные знаки и информационные таблички. Режим работы светофоров на ряде перекрестков тоже будет скорректирован.