Стало известно, как будут ходить автобусы по улице Полевой из-за строительства метро в Самаре

Жителей Самары просят отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свои маршруты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже завтра, 8 октября, в Самаре изменится движение восьми автобусов. Они поедут по измененной схеме из-за перекрытия улиц Самарская и Полевая. Введение ограничения связано со строительством новой станции метро «Театральная».

— С 00:00 8 октября до 23:59 21 ноября будет ограничено движение по улице Самарской от Чкалова до Полевой и по улице Полевой от Галактионовской до Садовой, — рассказали в администрации Самары.

На время перекрытия движения автобусы №№ 2, 23, 24, 41, 46, 47, 50 и 92 будут ездить по скорректированной схеме. Подробные маршруты описаны в материале. Жителей Самары просят отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свои маршруты.

Напомним, на всех участках перекрытия и объезда установят дорожные знаки и информационные таблички. Режим работы светофоров на ряде перекрестков тоже будет скорректирован.