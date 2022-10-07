Названы два претендента на пост главы Октябрьского района Самары

Конкурсная комиссия рекомендовала кандидатуры Сергея Радько и Татьяны Горшковой Фото: администрация Самары

В пятницу, 7 октября 2022 года, в администрации Самары прошло заседание конкурсной комиссии по выбору главы Октябрьского района. Из семи участников до финала дошли двое: Сергей Радько и Татьяна Горшкова. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

— С каждым кандидатом проводили собеседование, в том числе оценивали предоставленные документы. В результате конкурсная комиссия рекомендовала две кандидатуры на замещение должности главы Октябрьского района. Это Сергей Радько и Татьяна Горшкова, — отметили в администрации.

Сергей Радько — бывший глава Кинель-Черкасского района. Несколько месяцев назад его назначили на пост заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Он возглавил в ведомстве департамент растениеводства, механизации и мелиорации. В мае 2022 года его командировали в город Снежное в ДНР. Что касается Татьяны Горшковой, то в настоящее время она занимает должность замглавы Октябрьского района.

Решение о назначения нового главы Октябрьского района примет районный совет депутатов. Заседание намечено на понедельник, 10 октября 2022 года.

Напомним, ранее район возглавлял Александр Кузнецов. Он покинул свой пост в апреле 2022 года, так как его избрали мэром Чапаевска. Сейчас и.о. руководителя Георгий Выводцев.