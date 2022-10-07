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Общество7 октября 2022 12:54

В Самаре только 10% сотрудников оплачивает обед во время рабочего дня

Специалисты провели опрос
Алена ПРОВКИНА
Часть сотрудников предпочитают не обедать на работе

Часть сотрудников предпочитают не обедать на работе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре лишь некоторых сотрудников кормят на работе. Каждому десятому предоставляют обед за счет организации.

По информации опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в областной столице жителям питание на работе обходится в среднем в 300 рублей каждый день. Большинство сотрудников питается за свой счет – 81%. Только 10% работников компании оплачивают расходы на еду. Остальные предпочитают не обедать на работе

Каждый седьмой работодатель в стране полностью или частично компенсирует расходы на бизнес-ланчи. В среднем в России обеды работникам обходятся в 330 рублей