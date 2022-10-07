Автомарафон «АВТОВАЗ рулит!» продолжает искать новых сотрудников в городах Самарской области

Предприятие предлагает большой выбор профессий и широкий социальный пакет. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области продолжает движение масштабный автомарафон «АВТОВАЗ рулит!». Специалисты кадровой службы ищут новых сотрудников в крупных городах региона.

— За неделю работы акции проконсультировали уже сотни человек. Всех их ждут на работу на АВТОВАЗе: в связи с наращиванием производства предприятие готово трудоустроить до 4 тысяч новых сотрудников, — сообщает правительство Самарской области.

Автомарафон стартовал в Тольятти 30 сентября. За это время участники уже побывали в Жигулевске, Октябрьске, Сызрани, Чапаевске, Новокуйбышевске, а также на трех площадках в Самаре. Сегодня, 7 октября, акция прошла в Отрадном и Кинеле, а завтра, 8 октября, специалисты посетят Похвистнево.

В каждом городе на центральных территориях работают презентационные площадки. Любой желающий может пообщаться с сотрудниками кадровой службы АВТОВАЗа и получить необходимые консультации. Предприятие предлагает большой выбор профессий и широкий соцпакет. Предприятию нужны слесари, сварщики, маляры, рихтовщики, водители-испытатели, контролеры, комплектовщики и другие специалисты.

По основным специальностям заработная плата начинается с 51 300 рублей. При трудоустройстве предусмотрен и ряд выплат. Например, 12 тысяч рублей получат новые сотрудники как бонус за трудоустройство, 10 тысяч рублей – уже через неделю работы. Помимо этого, для иногородних специалистов предусмотрено до 10 тысяч рублей каждый месяц в качестве компенсации аренды жилья.