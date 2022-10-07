В Самарской области благодаря репродуктологам на свет появилось 6 700 детей

Специалисты помогают родителям. Фото: пресс-служба правительства региона

В Самарской области стало известно, что благодаря специалистам-репродуктологам на свет появилось 6 700 детей. Медицинский центр помогает лечить бесплодие.

По информации пресс-службы региона, медицинский центр «Династия», применяющий репродуктивные технологии, помогает укрепить систему здравоохранения. В губернии в рамках нацпроекта «Демография» продолжается работа по увеличению рождаемости. Специалисты отмечают, что частота наступления беременности при ЭКО в регионе составляет почти 45%.

Этот результат – один из лучших показателей по всей стране. Благодаря командной работе профессионалов и современному оборудованию, на свет появляются долгожданные малыши.