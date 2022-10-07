Сбербанк начал оформлять кредитные каникулы для военнослужащих

Клиенты-военнослужащие смогут получить отсрочку по ипотечным и потребительским кредитам, кредитным картам на весь срок службы, а также на 30 дней после её окончания.

Для рассмотрения заявки на каникулы заёмщику необходимо обратиться в банк по телефону горячей линии: 8 800 200-8-200 (пн-пт — с 4:00 до 20:00 мск, сб-вс — с 6:00 до 20:00 мск) или 900 (круглосуточно).

Также можно заполнить соответствующие заявки в СберБанк Онлайн (в разделе «Финансовые трудности» выбрать «Программы поддержки», далее — «Реструктуризация кредитов», на шаге «Причина реструктуризации» выбрать причину «Призыв в армию») или сделать это в любом офисе банка.

Срок кредита будет увеличен на срок не менее льготного периода. Во время действия каникул будут продолжать начисляться проценты в порядке и на условиях, установленных законом. В течение льготного периода у клиента сохраняется возможность платить по кредиту в счёт его досрочного погашения: такие платежи, по условиям закона, будут направляться, в первую очередь, на погашение основного долга, уменьшая тем самым сумму задолженности.

Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

- Забота о клиентах — основной приоритет Сбербанка. И чтобы оперативно поддержать наших заёмщиков военнослужащих в этот важный период для всей страны, мы начали принимать предварительные заявки на новую госпрограмму кредитных каникул еще с 30 сентября. Потому сейчас с вступлением в силу закона – уже первые несколько тысяч заявок от наших клиентов будут исполнены в ближайшее время.

Воспользоваться кредитными каникулами для военнослужащих могут заёмщики, которые относятся к следующим категориям граждан:

- мобилизованные в Вооружённые силы Российской Федерации;

- военнослужащие, проходящие службу в Вооружённых силах Российской Федерации по контракту;

- сотрудники Нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в проведении спецоперации;

- добровольцы, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые силы Российской Федерации;

- члены семей всех перечисленных выше категорий.

Если клиенты хотят изменить условия кредитования, но при этом не соответствуют критериям закона о кредитных каникулах для военнослужащих, в Сбере существует собственная программа реструктуризации, с её условиями можно ознакомиться по ссылке.