Сбербанк примет участие в ярмарке недвижимости «Осень 2022» в Тольятти

С 7 по 9 октября Сбербанк примет участие в специализированной выставке – ярмарке недвижимости «Осень 2022», которая состоится на территории ТЦ «Акварель» в Тольятти. Мероприятие проходит уже в 6 раз. В этом году заявлено свыше 20 участников, среди которых – представители Тольяттинской гильдии риелторов, банков, местных застройщиков и агентств недвижимости.

На ярмарке будет работать стенд Сбербанка, где посетители смогут узнать и подобрать для себя оптимальную ипотечную программу, рассчитать основные параметры жилищного кредита, а также прямо на месте подать заявку на ипотеку.

Лилия Читнёва, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:

«Участники ярмарки смогут в одном месте познакомиться с предложениями тольяттинского рынка недвижимости, а также получить подробную информацию о современных ипотечных программах и сервисах банка, таких как электронная регистрация сделок, сервис безопасных расчетов от Домклик и других услугах, которые могут позволить значительно сократить сроки приобретения и оформления недвижимости. Это хорошая возможность найти подходящую квартиру среди множества предложений от застройщиков Тольятти».

Напоминаем, что Сбер распространил возможность выдачи ипотечного кредита частями на госпрограммы. Новая услуга действует при приобретении квартиры на этапе строительства. Квартиру на этих условиях можно приобрести в рамках программ «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Ипотека для IT». Первоначальный взнос 15%. Получение кредита траншами позволит клиенту снизить финансовую нагрузку на период строительства квартиры в первые годы за счет уменьшения ежемесячных платежей. Периодичность выдачи и размер траншей фиксируется договором долевого участия с застройщиком, при этом все транши необходимо получить в течение трех лет. Подобрать подходящую недвижимость и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.