Губернатор Самарской области поздравил президента России Владимира Путина с юбилеем

Сегодня президент РФ Владимир Путин празднует свое 70-летие Фото: правительство Самарской области

Сегодня, 7 октября 2022 года, президент России Владимир Путин празднует свой 70-й день рождения. С юбилеем главу государства поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Приняв страну на изломе истории, в состоянии упадка и разрушения, вы смогли заново сплотить наш народ, возродить Россию. Укрепить и вывести ее на высокий уровень развития, значительно повысить качество жизни граждан, - отметил в поздравительной телеграмме глава региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что Владимир Путин взял на себя ответственность за всю страну, стал для россиян национальным лидером, примером, надеждой и опорой. Это, по мнению губернатора, особая судьба и важнейшая миссия. Он отметил, что россияне благодарны Владимиру Путину за свободную, процветающую и независимую страну.

- Уверен, под вашим руководством мы обязательно справимся с новыми вызовами. Сможем показать всему миру, что нашу страну и ее народ необходимо уважать, и что бы будем защищать свое право на свободу, независимость и безопасность, – добавил губернатор Самарской области.

Дмитрий Азаров пожелал главе государства крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, верных соратников и успехов в исполнении намеченных целей.