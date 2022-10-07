В Самаре 160 работников «ОДК-Кузнецов» наградили отраслевыми и региональными наградами

За трудовые достижения на обновленную доску почета занесли 45 «кузнецовцев». Фото: «ОДК-Кузнецов»

Сегодня, 7 октября, на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов» более 160 лучших работников предприятия наградили отраслевыми и региональными наградами. Награждение стало одним из корпоративных мероприятий, приуроченных к 110-летию предприятия.

— Коллектив совершил трудовой подвиг. За последние 5-10 лет предприятие сделало огромный рывок, и это видит вся страна. Успех достигнут благодаря труду, который вкладывается в производство техники, — отметил председатель совета директоров «ОДК-Кузнецов» Вячеслав Тищенко.

У стелы «Слава Труду» награды ГК «Ростех», Объединенной двигателестроительной корпорации, министерства промышленности и торговли Самарской области, главы г.о. Самара и «ОДК-Кузнецов» вручили 116 работникам.

За трудовые достижения на обновленную доску почета занесли 45 «кузнецовцев». Также на главной площади предприятия работает выставка авиационных, ракетных и промышленных двигателей, которые в разные годы произвели на заводе.

— 110 лет – это только начало огромной работы. Инвестиции в предприятие позволяют внедрять новые технологии, оборудование, строить корпуса. Уже 8 объектов введены в эксплуатацию, еще три будут – в этом будут, четыре – в следующем, — сказал управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Мероприятия, приуроченные к 110-летию предприятия продолжатся 8 октября. В этот день на заводе для членов семей работников проведут семейный день «Сохраняя традиции» с экскурсией по производственным подразделениям.

Помимо этого, в октябре на площади Славы на медиаэкранах круглосуточно будут транслироваться видеоролики о предприятии. Основное торжество состоится 17 ноября на предприятии, где высокие государственные награды вручат свыше 250 сотрудникам предприятия.