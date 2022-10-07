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Общество7 октября 2022 14:15

В Самаре дом, где жил чешский писатель, взяли под охрану

Об этом сообщили в правительстве
Алена ПРОВКИНА
В доме жил известный писатель. Фото: Яндекс.Карты

В доме жил известный писатель. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре еще одно здание взяли под охрану. Дом Винник признали объектом культурного наследия.

Согласно документам постановления, опубликованных на официальном сайте, в доме, расположенном по улице Куйбышева, 98, в прошлом веке жил известный чешский писатель-коммунист Ярослав Гашек. Мировую известность получил за неоконченный роман «Похождения бравого солдата Швейка».

Отмечают, что писатель жил в доме с апреля по июнь в 1918 году. Теперь трехэтажное здание из красного керамического кирпича взяли под охрану.