Александр Хинштейн высказался о «продаже» инвалидности в самарском БМСЭ

На данный момент, дело возбуждено против двух взяткодателей. Фото: соцсети

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн прокомментировал в своем телеграм-канале уголовное дело по многочисленным фактам передачи взяток сотрудникам Самарского бюро медико-социальной экспертизы за получение лже-инвалидности.

— Пока в деле фигурирует всего три доказанных факта на общую сумму 1,65 миллионов рублей. Но, очевидно, это только начало. При обыске у посредника изъята «чёрная бухгалтерия», где зафиксировано более 150 таких «операций», — пишет Александр Хинштейн.

По словам народного избранника, уголовное дело передали в СУ СК по Самарской области для дальнейшего расследования. Ранее его возбудили военные следователи ЦВО. На данный момент, дело возбуждено против двух взяткодателей, а также в отношении неустановленных должностных лиц БМСЭ и посредников.

— Похоже, работа фальсификаторов была поставлена на поток и наряду с экспертами БМСЭ в ней участвовали врачи Самарского Минздрава, — отметил депутат.