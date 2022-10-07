В Самаре закроют перекресток по Полевой и Ново-Садовой с 8 октября до 22 ноября 2022 года

На участке проводят работы по возведению станции метро "Театральная". Фото: Администрация города

В Самаре на финальной стадии находится подготовка к перекрытию территорий перекрестка по Полевой и Ново-Садовой. В областной столице ограничат движение.

По информации городской администрации, специалисты с 00:00 8 октября до 25:59 21 ноября 2022 года будут заниматься переносом инженерных коммуникаций на двух участках: в границах улиц Чкалова и Полевой, а также в границах Садовой и галактионовской. Речь идет о водоводе, ливневой канализации и кабелей связи. Уже после этого на участке развернется разработка стартового котлована. Рабочие уже разгрузили строительные машины с бетонными блоками. В скором времени конструкции оградят будущую строительную площадку.

Помимо этого, из-за работ ограничат движение общественного транспорта. Автобусные маршруты №2, №23, №24, №41, №46, №47, №50 и №92 будут двигаться по скорректированным схемам, которые опубликованы на официальном сайте мэрии.