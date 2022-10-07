В Самарской области энергетики собрали 450 кг отходов с берега Волги

Специалисты убрали мусор с городского пляжа Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области энергетики и волонтеры провели акцию по уборке мусора с пляжа. Специалисты собрали около 450 кг отходов.

По данным «Т Плюс», в поселке Гранный сотрудники компании совместно с волонтерами провели экологическую акцию на городском пляже. Участников снабдили перчатками и пакетами. Мэрия также организовала вывоз собранного мусора на специализированный полигон.

Работники энергетической компании стараются сформировать среди клиентов и коллектива правильное отношение к ресурсам. Помимо этого, специалисты в четырех офисах обслуживания установили боксы для сбора отработанных батареек.