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Общество7 октября 2022 15:29

В Самарской области энергетики собрали 450 кг отходов с берега Волги

В регионе прошла акция по уборке
Алена ПРОВКИНА
Специалисты убрали мусор с городского пляжа

Специалисты убрали мусор с городского пляжа

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области энергетики и волонтеры провели акцию по уборке мусора с пляжа. Специалисты собрали около 450 кг отходов.

По данным «Т Плюс», в поселке Гранный сотрудники компании совместно с волонтерами провели экологическую акцию на городском пляже. Участников снабдили перчатками и пакетами. Мэрия также организовала вывоз собранного мусора на специализированный полигон.

Работники энергетической компании стараются сформировать среди клиентов и коллектива правильное отношение к ресурсам. Помимо этого, специалисты в четырех офисах обслуживания установили боксы для сбора отработанных батареек.