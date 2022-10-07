В Самаре откроется выставка 85-ти роботов со всего света в ТРК «Эль Рио» 20 октября

Посетителей познакомят с технологией съемок голливудских фильмов. Фото: «Фестиваль Роботов»

В Самаре в ТРК «Эль Рио» 20 октября откроется интерактивный музей нового поколения «Фестиваль Роботов». Там будут представлены 85 роботов со всего света, некоторые впервые в России.

— Посетители смогут увидеть модели роботов последних двух лет с выставок в Лас-Вегасе, Пекине, Берлине, Милане и Токио, представление летающих пикселей и создать с помощью нейросети новые произведения искусства, — рассказывает организатор фестиваля.

Среди самых ярких экспонатов «Фестиваля Роботов»: большой робопес Юнитри, который исполнит собачий вальс, покажет переворот и походит на задних лапках, робот-актер Теспиан из Британии – он поет, жестикулирует и шутит, самый гибкий робот в мире Пеппер, встречающий туристов в аэропорту Токио.

В музее будет возможность увидеть шоколадный 3D-принтер, сыграть в шахматы, передвигающиеся как в фильме про Гарри Поттера, станцевать с российским Promobot V4, понаблюдать за первой в мире роборыбой из Кореи.

Помимо этого, на фестивале будет 4 техношоу. На одном из них покажут, как синхронизируются в воздухе летающие пиксели. Посетителей познакомят с технологией съемок голливудских фильмов. Каждый желающий сможет выступить в главной роли в ролике со спецэффектами. Готовый фильм отправят на электронную почту.

Выставка будет работать до 19 декабря 2022 года каждый день с 10:00 до 22:00.