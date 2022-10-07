В Самаре готовность новой современной поликлиники в форме креста составляет 55%

Врачебная помощь будет оказываться по разным направлениям. Фото: министерство строительства Самарской области

В Волгаре продолжается строительство новой современной поликлиники в форме креста в границах улиц Осетинской и Виталия Талабаева. Ее готовность составляет 55%.

— Уже завершили кирпичную кладку и штукатурные работы, сейчас устанавливают витражи, кладут настенную и напольную плитку, — рассказали в министерстве строительства Самарской области.

Вместе с этим прокладывают внутренние сети электроснабжения, электроосвещения и отопления, водоснабжения и теплоснабжения. Врачебная помощь будет оказываться по разным направлениям. В здании предусмотрены и помещения инфекционного приема с отдельными входами.

Строительство поликлиники, рассчитанной на 700 посещений в смену, 500 взрослых и 200 детей, планируется завершить в следующем году. Напомним, строительно-монтажные работы начали в мае прошлого года.

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