В Самарской области при поддержке «Единой России» прошли мастер-классы и тренировки по самбо

В регионе прошли мастер-классы по самбо

В Самарской области проект партии «Единой России» популяризирует самбо как отечественный вид спорта. В регионе прошли тренировки и мастер-классы.

Старт проект в областном центре дал заслуженный тренер страны, мастер спорта, президент Федерации самбо по Самарской области Алексей Земсков. Именно он возглавляет партийный проект «Za самбо!». Тренер провел мастер-класс и поделился секретами с обучающимися школы №11. Более 50 юных спортсменов смогли стать участниками мероприятия.

Координатор проекта «Детский спорт» Роман Балтер считает, что залогом успеха – является формирование ценностей у молодежи. Тренировки и мастер-класс в спортивной школе №11 сможет открыть новые перспективы и дать толчок для развития самбо в регионе. На данный момент, в Самарской области действует более 30 секций этого вида спорта. В ближайшее время их станет значительно больше.