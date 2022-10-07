В Самарской области машину пьяного водителя арестовали, а его привлекли к уголовной ответственности

Мужчине назначили наказание в виде обязательных работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Похвистневском районе Самарской области местный житель решил сесть в нетрезвом виде за руль автомобиля. Мужчину привлекли к уголовной ответственности.

По информации прокуратуры Самарской области, нетрезвого автолюбителя признали виновным и осудили за преступление. Подсудимому назначили наказание в виде 250 часов обязательных работ. Также его лишили возможности работать с транспортными средствами на срок 2 года.

При этом, суд принял решение конфисковать автомобиль нарушителя. Машину стала собственностью государства. Пока решение не вступило в законную силу.