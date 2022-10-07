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Общество7 октября 2022 17:32

Жителям Самары рассказали, сколько стоит накормить семью борщом

Специалисты провели «индекс борща»
Алена ПРОВКИНА
Специалисты узнали цену обеда для семьи из 4-х человек

Специалисты узнали цену обеда для семьи из 4-х человек

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре стало дешевле накормить семью борщом. Специалисты предоставили данные.

Согласно «индексу борща», в областном центре приготовить блюдо стоит почти 118 рублей. Проект специалистов позволяет наглядно увидеть реальное значение «продуктовой» инфляции. В прошлом месяце в Самаре накормить семью из четырех человек стоило почти 158 рублей. В среднем по стране покупку продуктов для обеда оценивают 151,94 рубль.

Авторы «индекса» являются информационными партнерами «Комсомолки». Для статистики специалисты упрощают классический рецепт, убирая приправы и заменяя говядину на курицу.