Жителям Самары рассказали, сколько стоит накормить семью борщом

Специалисты узнали цену обеда для семьи из 4-х человек Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре стало дешевле накормить семью борщом. Специалисты предоставили данные.

Согласно «индексу борща», в областном центре приготовить блюдо стоит почти 118 рублей. Проект специалистов позволяет наглядно увидеть реальное значение «продуктовой» инфляции. В прошлом месяце в Самаре накормить семью из четырех человек стоило почти 158 рублей. В среднем по стране покупку продуктов для обеда оценивают 151,94 рубль.

Авторы «индекса» являются информационными партнерами «Комсомолки». Для статистики специалисты упрощают классический рецепт, убирая приправы и заменяя говядину на курицу.