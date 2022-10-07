Более 100 спортивных и культурных мероприятий провели за год в самарском Дворце спорта

В Дворце спорта прошло более 10 матчей хоккейного клуба ЦСК ВВС. Фото: правительство Самарской области

За более чем год работы в самарском Дворце спорта провели уже более 100 спортивных и культурных мероприятий. Их посетили свыше 524 тысяч человек.

В новом дворце спорта не одна стандартная хоккейная арена, а три ледовых поля – основное, тренировочное и площадка для керлинга на четыре дорожки.

— Это первый профессиональный лед для керлинга в Самарской области. Здесь можно будет проводить соревнования мирового уровня. Уверен, она будет востребована круглый год, — отметил глава региона.

С момента открытия Дворца спорта там прошли восемь региональных турниров и чемпионат России по керлингу на колясках, прошедший впервые в Самарской области. В декабре этого года Самара примет финалы Кубка России среди мужских и женских команд.

Помимо этого, в Дворце спорта прошло более 10 матчей хоккейного клуба ЦСК ВВС, 8 матчей по баскетболу чемпионата России среди мужских команд и состоялись соревнования по фигурному катанию, даже всероссийского уровня.

Крупные мероприятия запланированы на 2022-2023 годы, среди них 13 матчей БК «Самара», 16 матчей ЦСК ВВС, VI этап гран-при Кубка России по фигурному катанию, концерт, посвященный выступлениям Владимира Высоцкого и другое.