В Самарской области полицейские задержали водителя с распечатанными правами

Инспекторы задержали водителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный жители решил воспользоваться фальшивыми водительскими правами. Его задержали инспекторы.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, автомобилиста задержали ночью на посту КПП «Рубеж» по улице Магистральной. Водителя машины «Daewoo Nexia» попросили предоставить документы. Удостоверение вызвало сомнение у сотрудников дорожной полиции и его отправили на экспертизу. По результатам исследования, документы выполнили репрографическим способом печать с применением цветного струйного принтера.

Отмечают, ранее мужчина не привлекался к ответственности. Подозреваемый признался, что заказал удостоверение в интернете. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.