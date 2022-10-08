Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 октября 2022 5:16

В Самарской области полицейские задержали водителя с распечатанными правами

Удостоверение вызвало у сотрудников сомнение
Алена ПРОВКИНА
Инспекторы задержали водителя

Инспекторы задержали водителя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный жители решил воспользоваться фальшивыми водительскими правами. Его задержали инспекторы.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, автомобилиста задержали ночью на посту КПП «Рубеж» по улице Магистральной. Водителя машины «Daewoo Nexia» попросили предоставить документы. Удостоверение вызвало сомнение у сотрудников дорожной полиции и его отправили на экспертизу. По результатам исследования, документы выполнили репрографическим способом печать с применением цветного струйного принтера.

Отмечают, ранее мужчина не привлекался к ответственности. Подозреваемый признался, что заказал удостоверение в интернете. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.