В Самарской области незнакомец попросил у женщины воды и украл ее телефон

Преступник признался в содеянном Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области местный житель решил воспользоваться отзывчивостью женщины. Он постучался к ней в дом и попросил налить воды.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, на этом злоумышленник не остановился. Увидев, что женщина ушла за водой, мужчина схватил оставленный телефон и ушел. Злоумышленник оказался другом соседа и ранее уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности. Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого.

Мужчина признался, что успел сдать сотовый телефон в комиссионный магазин. Вырученные деньги он потратил на алкоголь и еду. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, которое с обвинительным заключением направили в суд.