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Происшествия8 октября 2022 6:29

В Самарской области незнакомец попросил у женщины воды и украл ее телефон

Злоумышленник зашел в квартиру местной жительницы
Алена ПРОВКИНА
Преступник признался в содеянном

Преступник признался в содеянном

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области местный житель решил воспользоваться отзывчивостью женщины. Он постучался к ней в дом и попросил налить воды.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, на этом злоумышленник не остановился. Увидев, что женщина ушла за водой, мужчина схватил оставленный телефон и ушел. Злоумышленник оказался другом соседа и ранее уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности. Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого.

Мужчина признался, что успел сдать сотовый телефон в комиссионный магазин. Вырученные деньги он потратил на алкоголь и еду. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, которое с обвинительным заключением направили в суд.