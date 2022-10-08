В Самаре перекрыли улицы Полевую и Ново-Садовую 8 октября 2022 года

На место прибыла спецтехника

В Самаре специалисты перекрыли дорожные участки по улицам Полевой и Ново-Садовой. Городской блогер Евгений Щекин показал процесс работ.

Судя по опубликованным в социальных сетях кадрам, на место уже прибыла спецтехника. Ранее представители городской администрации сообщали, что временное ограничение продлится с 8 октября по 22 ноября 2022 года. Из-за этого общественный транспорт будет ходить по скорректированному маршруту. Подробная схема опубликована на сайте мэрии.

На перекрестке планируют заняться переносом инженерных коммуникаций. После этого на участке начнут разрабатывать стартовый котлован для строительства новой станции метро «Театральная».