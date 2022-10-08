В Самаре водитель иномарки на скорости сбил пешехода на «зебре»

Водитель не стал уступать дорогу пешеходу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре вечером в пятницу, 7 октября 2022 года, водитель иномарки наехал на пешехода. В результате столкновения мужчина получил телесные повреждения.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, дорожное происшествие зафиксировали по улице Чкалова. Автомобиль «Шевроле Нива» двигался со стороны улицы Буянова в направлении улицы Мичурина. На «зебре» водитель не уступил дорогу пешеходу и сбил мужчину.

В результате аварии пешеход получил травмы. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.