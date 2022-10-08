Трезубец Нептуна: самарцы нашли необычное дерево в парке осенью 2022 года

"Трезубец" заметили в парке. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В Самаре местные жители поделились кадрами из осеннего парка. Там они обнаружили дерево странной формы.

- Это трезубец Нептуна! – отмечают пользователи, предоставившие фотографию редакции «КП-Самара».

Судя по фотографии, средняя ветка дерева обломилась, скорее всего из-за усилившегося ветра. В регионе всю прошлую неделю бушевала непогода. В выходные местные жители смогут насладиться теплой и сухой погодой.

Напомним, синоптики рассказали, чего ждать с 8 по 10 октября. Температура воздуха днем будет достигать +16…+19 градусов. Не смотря на улучшение погоды, рабочая неделя начнется с умеренных осадков.