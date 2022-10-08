Greenpeace выступил в защиту бывшего директор нацпарка «Самарская Лука»

Бывшего директора парка приговорили к уголовному сроку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Международная экологическая организация Greenpeace выступила в защиту бывшего директора национального парка Самарской области. Александра Губернаторова обвинили в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Представители организации отмечают, что экс-директор национального парка «Самарская Лука» известен природоохранному сообществу всей страны. Специалисты высоко оценивают развитие парка во время его работы. Также они подчеркивают, Александр Губернаторов не причинил объекту ущерб.

- При отсутствии какого-либо ущерба и претензий от благотворителей получил тюремный срок, который не всегда назначают даже за убийства и другие тяжкие преступления. Мы считаем приговор незаконным, несправедливым и наносящим удар по всей заповедной системе страны, - написали на сайте организации.

Помимо этого, в поддержку эколога выступили WWF России, ЭкоЦентр «Заповедники», СоЭС и другие российские НКО. Напомним, экс-директора парка приговорили к 5 годам лишения свободы.