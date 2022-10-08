В Самарской области 18-летняя автолюбительница «влетела» а автобус

Легковушка врезалась в автобус. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области молодая автолюбительница устроила серьезную аварию. Пострадали две несовершеннолетние.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 18-летняя девушка-водитель ехала в отечественной легковушке «Лада Приора» по улице 70 лет Октября в направлении улицы Офицерской. Автолюбительница не выбрала безопасную дистанцию и на скорости врезалась в автобус «ГАЗ». В результате столкновения водитель габаритного транспорта врезался в столб.

Из-за аварии пострадали две 16-летние пассажирки легковушки. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.