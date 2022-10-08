Самарцам рассказали о том, как сэкономить на продуктах в октябре 2022 года

Жители смогут покупать продукты по низким ценам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали, как тратить меньше в сетевых и несетевых магазинах города. В областной столице провели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары.

По данным городской администрации на 8 октября 2022 года, выгоднее всего купить капусту белокочанную за 14,89 рублей/килограмм в «Пятерочке» Кировском районе. Репчатый лук за 17,79 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района. Питьевое молоко за 44,43 рубля/литр в «Перекрестке» Красноглинского района. Сахар-песок за 58,29 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района.

Вся подробная информация указана на официальной странице мэрии. Подобный мониторинг помогает составить представление о потребительской корзине.