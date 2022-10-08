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Происшествия8 октября 2022 11:26

В Самаре трамвай сошел с рельсов на улице Дачной 8 октября 2022 года

Очевидцы поделились кадрами
Алена ПРОВКИНА
О пострадавших не сообщается. Фото: "Авто Самара"

О пострадавших не сообщается. Фото: "Авто Самара"

В Самаре стало известно о происшествии в Железнодорожном районе. Очевидцы поделились фото с места.

По данным, опубликованным в социальных сетях, на перекрестке улиц Пензенской и Дачной с рельсов сошел трамвай 8 октября 2022 года. Внутри находились пассажиры. О причинах аварии и пострадавших пока не сообщается. Водители отмечают, что на участке затруднено движение. Судя по фото, трамвай врезался в легковой автомобиль.

Напомним, в областной столице перекрыли движение по улицам Полевой и Ново-Садовой. Специалисты переносят коммуникации, чтобы приступить к разработке котлована