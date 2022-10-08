Самарскую область накроет плотный туман 9 октября 2022 года

Видимость 500 метров и менее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень опасности. Регион накроет плотный туман ночью и утром 9 октября 2022 года.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии ожидается туман. Видимость составит 500 метров и менее. Температура воздуха в воскресенье от +7 до +16 градусов. Специалисты МЧС по региону предупредили водителей о возможной опасности на дорогах в связи с ухудшением видимости.

Автолюбителям лучше не превышать скорость и быть предельно внимательными. Если невозможно разглядеть собственный капот, то лучше переждать непогоду и остаться дома.