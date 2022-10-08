Самарские полицейские рассказали подробности ДТП с трамваем на улице Тухачевского

Водитель трамвая врезался в легковушку. Фото: "СамараДТП"

В Самаре очевидцы днем в субботу, 8 октября 2022 года, поделились кадрами серьезного происшествия. На пересечении Дачной и Тухачевского с рельсов сошел трамвай.

Отмечают, что ДТП зафиксировали в 13:24 водитель трамвая двигался по улице Тухачевского в сторону улицы Киевской. Мужчина допустил сход вагона с рельс и врезался в отечественную легковушку «LADA Granta». Во время движения, помимо водителя, в трамвае был один пассажир и кондуктор, об этом сообщили редакции «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Очевидцы также поделились видео с места события. К счастью, обошлось без пострадавших. Правоохранители оградили участок и восстановили движение транспорта по дороге.