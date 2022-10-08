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Общество8 октября 2022 13:41

В Самаре готовят к открытию движение по эстакаде на улице Ново-Садовой

Работы на завершающей стадии
Алена ПРОВКИНА
Рабочее движение запустят уже в ближайшее время. Фото: скриншот видео

Рабочее движение запустят уже в ближайшее время. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер поделился кадрами подготовки к открытию эстакады по улице Ново-Садовой. Работы находятся на финальной стадии.

Местный блогер Евгений Щекин опубликовал видео в социальных сетях. Специалисты укладывают асфальт под эстакадой, доделали деформационные стыки и наметили разметку. Объект в скором времени введут в эксплуатацию. В областной столице идет подготовка к запуску дорожного движения.

Напомним, рабочее движение на участке планируют открыть раньше срока. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров. Проехать по эстакаде водители смогут в ближайшее время.