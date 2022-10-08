В Самарской области машина перевернулась на крышу днем 8 октября 2022 года

Водитель отказался от госпитализации. Фото: "Самара life"

В городе Тольятти Самарской автомобиль с людьми перевернулся на крышу. Появилось фото с места происшествия.

По данным поисково-спасательной службы, днем в субботу, 8 октября 2022 года, возле кинотеатра «Луч» столкнулись два отечественных автомобиля. Отмечают, что, в общей сложности, в машинах было три человека. В результате столкновения пострадал водитель «LADA Vesta». От госпитализации мужчина отказался.

Напомним, в областной столице также появились кадры серьезной аварии на улице Тухачевского. Водитель трамвая съехал с рельсов и врезался в легковушку.