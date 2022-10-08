В Самаре появилось видео с места пожара на улице Льва Толстого

Специалисты ликвидировали пожар. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Евгений Щекин поделился кадрами страшного пожара на улице Льва Толстого. Возгорание зафиксировали 8 октября 2022 года.

О происшествии стало известно вечером. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, возгорание зафиксировали в Ленинском районе. Загорелась крыша расселенного дома №124. Специалисты объявили ранг вызова – 1-БИС. К счастью, пострадавших и погибших нет.

Для ликвидации пожара привлекли 65 человек и 17 единиц спецтехники. Площадь возгорания составила – 300 квадратных метров.