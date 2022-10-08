Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 октября 2022 16:34

В Самаре появилось видео с места пожара на улице Льва Толстого

Блогер поделился видео
Алена ПРОВКИНА
Специалисты ликвидировали пожар. Фото: скриншот видео

Специалисты ликвидировали пожар. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Евгений Щекин поделился кадрами страшного пожара на улице Льва Толстого. Возгорание зафиксировали 8 октября 2022 года.

О происшествии стало известно вечером. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, возгорание зафиксировали в Ленинском районе. Загорелась крыша расселенного дома №124. Специалисты объявили ранг вызова – 1-БИС. К счастью, пострадавших и погибших нет.

Для ликвидации пожара привлекли 65 человек и 17 единиц спецтехники. Площадь возгорания составила – 300 квадратных метров.