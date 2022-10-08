Самарец во время пьянки до смерти избил своего друга

Мужчина отправится в колонию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель убил друга во время пьянки. Драка началась в чужой квартире из-за спора.

По данным СУ СК России по Самарской области, местного жителя признали виновным в убийстве знакомого. По версии следствия, в прошлом году подозреваемый находился в квартире по проспекту Кирова в Промышленном районе. Там компания распивала спиртные напитки. Между мужчинами возник спор, который перерос в драку. Подсудимый нанес потерпевшему не менее 16 ударов ногами и руками по голове и телу.

Уже после мужчина скончался от полученных травм. Судом подозреваемого признали виновным, его приговорили к колонии строгого режима на 5 лет.