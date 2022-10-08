В Самарской области местные жители предстанут перед судом за кражу медного кабеля

Потерпевшие обратились за помощью в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области трое мужчин украли медный провод в селе Новое Усманово. Подозреваемые понесут уголовную ответственность.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, местные жители обратились в полицию за помощью. Они рассказали, что злоумышленники украли медный кабель, который недавно купили представители ООО под склад. Провод подозреваемые вынесли с территории частного дома. Правоохранители смогли задержать трех мужчин. Причиненный ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Подсудимые признали свою вину. Мужчин приговорили к условному сроку. Приговор вступил в свою законную силу.