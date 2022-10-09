«Самара» проиграла «Локомотиву-Кубань» в Единой лиге ВТБ

Это второе поражение самарской команды на старте сезона. Фото: БК “Локомотив-Кубань”.

Баскетбольный клуб «Самара» потерпел второе поражение на старте сезона Единой лиги ВТБ. В субботу, 8 октября, волжане проиграли в Краснодаре команде «Локомотив-Кубань». Матч закончился со счетом 70:79.

— Мы можем сослаться на то, что пока не до конца готовы, у нас оказались не очень свежие ноги, все-таки выезд достаточно тяжелый — и где-то нам не хватало ответственности, где-то не хватало ног, — сказал после матча главный тренер «Самары» Сергей Базаревич. — Плюс нам не хватило Джеймса Энниса, который накануне заболел — и до самого последнего момента его участие в матче было под вопросом. Хорошо, что он преодолел себя — но игра у него не получилась.

Напомним, в первом матче сезона «Самара» проиграла дома ЦСКА 72:85. В следующем туре «горожане» примут во Дворце спорта на Молодогвардейской красноярский «Енисей». Встреча пройдет в среду, 12 октября.