Синоптики рассказали о погоде в Самарской области в начале недели 10-12 октября 2022

Начало недели порадует самарцев хорошей погодой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начало рабочей недели будет сухим и теплым. По крайней мере, понедельник. Об этом сообщают синоптики Приволжского УГМС. Они прогнозируют 10 октября переменную облачность, днем столбики термометров будут в районе +12… +17. Ночью холодно - +1… +6. Днем будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Со вторника в регионе начнутся дожди. 11 октября они пройдут местами, в целом же будет облачно с прояснениями. Днем +9… +14, ночью +3… +8.

В среду, 12 октября, облачно, небольшой, а местами умеренный дождь. Днем +9… +14, ночью +3… +8.