Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 октября 2022 8:37

В Самаре «Гранта» сбила двух пешеходов, которые выходили из трамвая

ДТП произошло на улице Тухачевского
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Сейчас полицейские выясняют все подробности аварии.

Сейчас полицейские выясняют все подробности аварии.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Железнодорожном районе Самары водитель на автомобиле «Лада Гранта» сбил двух пешеходов. Случилось это на улице Тухачевского около дома № 227В в субботу, 8 октября. Пешеходы — 23-х и 19-ти лет — выходили из трамвая на остановке, а водитель легковушки их не пропустил, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

— Оба пешехода госпитализированы с места ДТП, — уточнили в региональном главке.

Сейчас полицейские выясняют все подробности аварии, идет проверка. После нее стражи порядка примут решение, возбуждать дело или нет.

— При приближении к трамваю, который стоит на остановке, водитель обязан остановить автомобиль за 5 м до задней площадки последнего вагона трамвая, а если машина поравнялась с трамваем, то должен остановиться так, чтобы не мешать входу и выходу пассажиров, — напомнили в полиции.