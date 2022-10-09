В Самаре «Гранта» сбила двух пешеходов, которые выходили из трамвая

Сейчас полицейские выясняют все подробности аварии. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Железнодорожном районе Самары водитель на автомобиле «Лада Гранта» сбил двух пешеходов. Случилось это на улице Тухачевского около дома № 227В в субботу, 8 октября. Пешеходы — 23-х и 19-ти лет — выходили из трамвая на остановке, а водитель легковушки их не пропустил, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

— Оба пешехода госпитализированы с места ДТП, — уточнили в региональном главке.

Сейчас полицейские выясняют все подробности аварии, идет проверка. После нее стражи порядка примут решение, возбуждать дело или нет.

— При приближении к трамваю, который стоит на остановке, водитель обязан остановить автомобиль за 5 м до задней площадки последнего вагона трамвая, а если машина поравнялась с трамваем, то должен остановиться так, чтобы не мешать входу и выходу пассажиров, — напомнили в полиции.